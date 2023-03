Avec «Marlowe», Liam Neeson revisite le privé de Chandler

Il aura à peu près tout fait au fil de son parcours, l’acteur irlando-américain ! Lui qui incarne Gauvain dans l’ Excalibur de John Boorman est aussi confronté à la noirceur de l’âme humaine dans La liste de Schindler , joue les mentors spatiaux sous la toge de Qui-Gon Jinn pour Star wars et goûte même vaguement aux Razzie Awards (avec Battleship , merci Rihanna). Sam Raimi, qui l’avait choisi pour être son Darkman , soulignait chez lui « ce bon vieux charisme à la Gary Cooper ». Peut-être est-ce ça qu’ont vu les quelques grands pour lesquels il a aussi travaillé, de Woody Allen ( Husbands and wives ) à Martin Scorsese ( Gangs of New York