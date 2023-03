Déchets nucléaires: un cran trop loin?

Mandatée par l’Etat suédois pour construire un immense site d’enfouissement de déchets nucléaires, la société Ecso entraperçoit la fin prochaine de ce chantier gigantesque, qui mettra la Suède au premier rang en matière de stockage. Des milliers de tonnes de déchets attendent pour rejoindre, pour les 100.000 années à venir, leur écrin de destination, creusé à plus de 700 mètres sous terre par l’équipe de Lars Rudd, l’ingénieur en charge du projet. Sous terre, on creuse encore dans les parois rocheuses, à la dynamite. Ils sont une dizaine à être descendus pour venir à bout, ce jour-là, d’un bloc pierreux tenace quand survient une explosion accidentelle. Une partie d’entre eux en réchappe. Mais l’incident tombe au moins bon moment, à la veille de l’inauguration du site, et alors que l’Etat menace de couper les fonds au projet en raison des retards et surcoûts.