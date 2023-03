«Communiste», accuse-t-on à droite. «Capitaliste», dénonce-t-on à gauche

S’il fallait suivre les avis politiques du moment, l’affaire serait pliée en un clin d’œil. A part Les Engagés, aucun parti francophone ne soutient l’idée du compte carbone individuel.

PS. Doucement, rétorque le PS, qui affirme « réfléchir à toutes les pistes possibles permettant de réduire drastiquement les émissions et consommer autrement ». Le parti socialiste pointe les difficultés techniques de l’affaire qui « implique d’instaurer une comptabilité carbone sur les biens et produits consommés et une transparence sur leur empreinte carbone ». Avant « d’imposer quoi ce soit aux ménages, il faut à tout prix réguler le marché et mettre en place toutes les politiques nécessaires permettant que la neutralité carbone soit socialement juste », dit le PS. Ce n’est qu’après que tous les dispositifs de réduction de l’empreinte carbone auront été mis en place qu’on pourra songer à mettre en place un compte carbone.