De Strindberg à Hilma af Klint, des Suédois en extase

Si le nom d’Hilma af Klint ne vous est pas familier, rassurez-vous ! Cette artiste suédoise née en 1862 et morte en 1944 est longtemps restée inconnue. Si ses paysages et portraits lui ont permis de gagner sa vie, ils avaient peu de chance de passer à la postérité. Ce n’est que plus de vingt ans après sa mort, selon sa propre volonté, que le travail auquel elle avait voué son existence a été dévoilé : plus de 1200 toiles qu’on qualifie aujourd’hui d’abstraites. Si elles en ont l’apparence avec leurs combinaisons de formes et de couleurs, elles avaient pour l’artiste une signification très précise et très profonde directement liée au mysticisme et à l’ésotérisme.