Ariane Loze chez Michel Rein: on like et on partage

Avec « If you didn’t choose A, you will probably choose B », la jeune artiste, comédienne, autrice, réalisatrice livre un nouveau bijou d’humour et d’observation de notre monde.

En approchant de la galerie Michel Rein, à Ixelles, un doute nous assaille. Se serait-on trompé de date ? Ou de lieu ? Les deux grandes vitrines sont entièrement noires et l’endroit semble hermétiquement fermé. Heureusement, deux éléments viennent nous rassurer. D’une part, le nom d’Ariane Loze sur l’une des vitrines. D’autre part, un petit écriteau « ouvert » accroché à la porte. On pousse donc celle-ci et on se retrouve instantanément au beau milieu d’une projection.

Quelques chaises, un unique écran et, sur celui-ci, une jeune femme qui déambule dans les rues d’une ville déserte en consultant son smartphone. Quelque chose, pourtant, semble bizarre. Alors qu’elle compose un numéro et qu’on entend bel et bien les petits bruits caractéristiques produits par le contact du doigt avec l’engin, notre héroïne n’a rigoureusement rien en main. Dans le tourbillon d’activités virtuelles où elle nous entraîne, même le smartphone est dématérialisé…