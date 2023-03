«Sincère, comme tous les Belges qui ont marché en France»

Si notre estimé collègue Thierry Coljon en sait autant sur les tribulations de Stromae, c’est qu’il lui a consacré beaucoup de temps. Il lui a même dédié un livre, tout frais paru aux éditions Mardaga, intitulé Stromae, les dessous d’un phénomène.

« Ce n’est pas une biographie, explique-t-il immédiatement. Une biographie – je l’ai fait pour Adamo, pour Maurane… –, c’est aller voir un artiste, son entourage, ses proches, ses collaborateurs, essayer de comprendre et le faire réagir. » Stromae, il a essayé. Il lui a demandé en 2010, en 2011, en 2013. « Chaque fois, il m’a dit non. Trop tôt, trop jeune. Il est modeste, n’aime pas parler de lui, il reste concentré sur sa créativité, sur son travail, sur son art. C’est comme ça et je le respecte. Ce livre-là est encore à écrire. »