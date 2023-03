Stromae continue à écrire l’histoire

Les records, ça le connaît, Stromae ! Quand les feux du Racine Carrée Tour s’éteignent, le 17 octobre 2015 à Kigali, il en comptabilise déjà un paquet. Plus de deux cents dates en deux ans en Europe, en Amérique du Nord et du Sud et en Afrique, devant plus de 1,6 million de personnes : ça, c’est fait ! Au point d’engendrer un épuisement tant mental que physique qui expliquera en grande partie sa disparition de la scène jusqu’à ce fameux 22 février 2022 au Palais 12.