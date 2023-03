Formule1: le projet d’un Grand Prix dans les rues de Londres se dévoile (photo)

Des promoteurs ont dévoilé les plans d’un circuit tracé dans les rues de Londres qui puisse accueillir la Formule 1. Il est situé, dans la zone des Docklands et de l’aéroport City Airport à l’est de la capitale britannique.

Le projet d’un Grand Prix de Londres est évoqué depuis longtemps, mais les problèmes de sécurité ont écarté l’option d’une course dans des rues célèbres telles qu’Oxford Street et le Mall.

Aujourd’hui, un nouveau projet du groupe de développement environnemental LDN Collective et de la société de conseil DAR vise à amener enfin la F1 à Londres.

Ils estiment qu’une course pourrait avoir lieu dès août 2026, mais selon ESPN, la F1 tempère cet optimisme.

Ces dernières années, le sport automobile a de plus en plus recours aux circuits urbains. Monaco est le circuit de référence depuis toujours. Bakou en Azerbaïdjan, Singapour, Djeddah en Arabie Saoudite et cette année Las Vegas ont tous des circuits tracés dans des rues de la ville.

Le Grand Prix de Grande-Bretagne se déroule chaque année en juillet à Silverstone.