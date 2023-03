Allemagne: un an après le «changement d’époque», la Bundeswehr est toujours au point mort

Où est le « changement d’époque » (Zeitenwende) promis par Olaf Scholz ? Trois jours après l’invasion de l’Ukraine, le chancelier avait annoncé un « tournant » dans la stratégie de défense de l’Allemagne en débloquant un fonds spécial de 100 milliards d’euros pour la modernisation de son armée. « Nous avons besoin d’avions qui volent, de bateaux qui puissent prendre la mer et de soldats équipés », avait-il déclaré devant les députés.

Son objectif n’est pas des plus modestes : faire de la Bundeswehr « la plus grande armée conventionnelle de l’Otan en Europe ». Mais un an plus tard, le projet est encore au point mort. La Bundeswehr est toujours dans un état « déplorable », a critiqué Eva Högl, la commissaire parlementaire aux forces armées du Bundestag, surnommée aussi « l’avocate des soldats ». « Les militaires n’ont pas encore vu un seul cent du fonds spécial de 100 milliards », a-t-elle insisté.