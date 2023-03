Bruxelles: la femme au comportement suspect ne portait pas de «gilet explosif»

La femme au comportement suspect qui s’est présentée lundi matin dans un commissariat de Schaerbeek, et qui avait ensuite été interpellée, a été libérée après audition par la police, indique mardi le parquet de Bruxelles.

Dans la foulée, les différentes zones de police bruxelloises avaient été alertées et des images de caméras de vidéo-surveillance ont été utilisées afin de tenter de la retrouver et de l’identifier.

La zone de police de Bruxelles-Nord avait expliqué que la femme s’était présentée, lundi matin vers 9h10, dans son commissariat de la rue de Brabant à Schaerbeek. Elle s’est comportée de manière suspecte et a ensuite quitté l’endroit. Une enquête a été ouverte sur la base de son comportement et des témoignages recueillis.

D’après Sudinfo et Het Nieuwsblad, la femme portait ce qui pourrait être une ceinture explosive, ou du moins des fils électriques étaient visibles sur elle. Ce n’était toutefois pas le cas. Entendue par la police mardi, elle a été libérée. La femme ne sera pas poursuivie non plus, a ajouté le parquet.