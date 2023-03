«Je suis devenu l’homme que je suis grâce à Charleroi»

Dans la carrière de Parfait Mandanda, le Sporting de Charleroi gardera toujours une place prépondérante puisqu’il y est arrivé en 2011 pour le quitter définitivement neuf ans plus tard. « Peu de joueurs ont eu la chance de jouer si longtemps dans un club aussi familial que le Sporting. Par rapport à tout ça, je ne peux que remercier Charleroi, même si tout le monde aurait souhaité une autre fin à notre histoire (NDLR : il était parti vers Mouscron après un prêt à Hartford, aux États-Unis, et de longs mois à s’entraîner sans jouer au matricule 22), mais ça fait partie du foot et je ne garde que le meilleur », souligne-t-il.