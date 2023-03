Les Etats-Unis frappés par une «double tempête», un phénomène rare

Des fortes pluies et de la neige perturbent mardi le nord-est des Etats-Unis, avec des coupures de courant et des vols annulés, au moment où la côte ouest se débat elle aussi entre deux tempêtes et un hiver inhabituellement pluvieux.

« Double tempête ! Une sur chaque côte », a averti le service météorologique américain (NWS), en évoquant des « menaces d’inondations considérables en Californie », et « le danger, voire l’impossibilité de voyager dans le nord-est à cause de la neige et des inondations côtières ». Dans le nord-est, « les impacts les plus importants sont attendus jusqu’à la nuit de mardi à mercredi » avec « chutes de neige abondantes » et « vents forts », a prévenu le NWS.

Ce double phénomène, plutôt rare aux Etats-Unis, survient après plusieurs événements météorologiques extrêmes, comme une série de tempêtes en janvier en Californie, qui ont entraîné la mort de 20 personnes, et de très fortes neiges en décembre à Buffalo et dans sa région, dans le nord-est, qui ont causé la mort d’au moins 39 personnes.

La tempête et des vents violents provoquent des coupures d’électricité dans le nord-est mardi, touchant plus de 240.000 foyers, selon le site poweroutage.us.

Parmi les perturbations attendues, des vols pourraient être retardés ou supprimés, a averti l’aéroport new-yorkais La Guardia. Des écoles ont été fermées dans les Etats du Massachusetts -- qui pourrait subir près de 60 cm de chutes de neige -- et dans le New Hampshire, où des dizaines d’élections locales, prévues mardi, ont été reportées.