Budget: pour le patron du Plan, «à politique inchangée», la dette de la Belgique est insoutenable à long terme

A quelques jours du conclave budgétaire de la Vivaldi (les travaux commenceront le week-end prochain), les experts du Bureau du plan (Baudouin Regout, Michel Saintrain, Vincent Frogneux, Frédérique Denil) ont rappelé, devant la commission des Finances et du Budget à la Chambre, quelles sont les exigences de la Commission européenne en matière de finances publiques. Le constat est connu : les déficits sont trop élevés, l’endettement également, il va falloir réaliser de sérieuses économies, toujours à suivre la « communication » de l’Union européenne. Laquelle n’est pas contraignante stricto sensu, mais Baudouin Regout, le nouveau Commissaire au Bureau fédéral du plan (il a succédé à Philippe Donnay), a mis en garde devant les parlementaires : « A politique inchangée, on pourrait atteindre en 2040 en Belgique des taux de 160 % du PIB pour la dette et de 9 % du PIB pour le déficit public. Ce sont des chiffres qui rappellent ceux de la Grèce quand ce pays a connu de sérieux problèmes. »

Dans l’opposition, Sander Loones, député, spécialiste budgétaire à la N-VA, a commenté : « Ça fait froid dans le dos, c’est la réalité. » Le même a invité le gouvernement fédéral à « respecter ses engagements européens ». En substance, c’est le temps de la rigueur, voire de l’austérité.

Pour Les Engagés, Josy Arens : « Nous avons d’une action politique ambitieuse et forte qui se traduise notamment par une réforme des pensions et une réforme fiscale importantes. » Interpellant les représentants du Plan, il s’est interrogé au passage : « Nos gouvernements luttent-ils suffisamment contre la fraude fiscale ? »

Indicateurs du siècle dernier

Dans la majorité, Gilles Vanden Burre, chef de groupe des verts, a recadré : « La proposition de la Commission européenne ignore les défis climatiques, sociaux. En fait, la proposition se base uniquement sur les indicateurs classiques, du siècle dernier, c’est le ratio par rapport au PIB, mais qu’en est-il du bien-être, du taux de pauvreté, du climat ?… Avoir une dette soutenable à moyen et long termes, c’est important, bien entendu, mais il faut intégrer d’autres données dans le raisonnement. »

Benoît Piedboeuf, chef de groupe MR, a répliqué : « C’est bien de vouloir changer les indicateurs économiques pour apprécier la situation d’un pays, mais je signale quand même que quand on emprunte de l’argent, comme le fait notre pays, on ne rembourse pas avec des concepts ou des états d’âme... »