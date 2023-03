Cette fois, l’Union veut réussir son match retour: «On a appris que, dans ces matches, cela se jouait sur des détails»

Jamais deux sans trois ? L’Union Saint-Gilloise aura à cœur de faire mentir cet adage jeudi soir face à l’Union Berlin, elle qui a déjà subi deux grosses désillusions -et autant d’éliminations- lors de matches retour cette saison.

Le 9 août 2022 : l’Union prend l’eau à Ibrox contre les Rangers (défaite 3-0 après l’avoir emporté 2-0 à l’aller) et sort au troisième tour préliminaire de la Ligue des champions. Le 2 mars 2023 : l’USG s’incline aux tirs au but au Bosuil contre l’Antwerp (1-0 au terme des 120 minutes de jeu, après avoir gagné 1-0 à l’aller) et voit son parcours en Coupe de Belgique s’arrêter net au stade des demi-finales. Deux éliminations douloureuses pour les Saint-Gillois qui, ce jeudi soir, feront tout pour éviter que le scénario ne se répète en 8e de finale retour de l’Europa League.