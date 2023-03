Affaire Mithra: Fornieri et Di Giovanni renvoyés devant le tribunal

François Fornieri et Samuel Di Giovanni ont été renvoyés mardi devant le tribunal correctionnel pour délit d’initié dans le cadre de transactions suspectes pour l’achat d’actions Mithra, indiquent mardi les avocats de François Fornieri dans un communiqué. Lucien D’Onofrio a reçu un non-lieu.

Les trois hommes avaient été interpellés à leur domicile le 28 avril 2021, par des équipes de la police judiciaire fédérale de Liège, appuyées par des enquêteurs de l’Office central pour la répression de la corruption (OCRC) dans le cadre d’un dossier conséquent concernant des transactions suspectes entre fin 2018 et début 2019 à hauteur de plus de 800.000 euros.

L’argent serait parti du compte privé de François Fornieri, ex-CEO de Mithra, vers celui de Samuel Di Giovanni, fondateur de la société Protection Unit, lequel aurait investi dans des actions Mithra qui ont par la suite très rapidement pris de la valeur. Les deux hommes ont été inculpés pour faux, blanchiment et délit d’initié.

Lucien D’Onofrio, ancien vice-président du Standard de Liège, avait été relaxé. La justice s’intéressait à ce dernier dans le cadre d’actions Mithra achetées en 2015 pour près de 500.000 euros.

Le parquet de Liège avait demandé un renvoi en correctionnelle pour François Fornieri, Samuel Di Giovanni et Lucien D’Onofrio pour délit d’initié. Le ministère public a demandé des non-lieux pour la prévention de faux et usage de faux, et pour le blanchiment d’argent.

Mardi, la chambre du conseil du tribunal de première instance de Liège a rendu une ordonnance au terme de laquelle François Fornieri et Samuel Di Giovanni sont renvoyés devant le tribunal correctionnel de Liège pour délit d’initié.

« La décision de renvoi est une étape de la procédure. La chambre du conseil s’est limitée à ce stade à clore l’instruction et à renvoyer les personnes poursuivies. La chambre du conseil a rappelé que les considérations relatives à la valeur probante des éléments du dossier dépassaient le cadre de l’examen imposé à sa juridiction, » détaillent Marc Dal et Philippe Culot, les avocats de François Fornieri, dans le communiqué.