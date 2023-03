L’UNamur met un coup de pression pour obtenir son habilitation en médecine

Dans le dossier des habilitations, l’Université de Mons et son master en médecine ont largement volé la vedette. Plus discrète, l’Université de Namur préparait ses arguments et optait pour une autre stratégie, moins dans la confrontation. « Il ne nous revient pas de juger la stratégie des autres universités », énonce d’emblée Annick Castiaux, rectrice de l’université namuroise. « Nous avons plutôt la volonté de communiquer avec respect et dans le dialogue. » Le timing de la sortie médiatique n’a en tout cas rien d’anodin : c’est ce jeudi que le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles doit débattre du dossier de demandes d’habilitations.