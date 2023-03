Coupe du monde 2026: la FIFA approuve officiellement le nouveau format à 48 équipes

Lors de la Coupe du monde de football 2026, les 48 nations qualifiées seront réparties en 12 groupes de 4 équipes. Le tournoi comprendra un total de 104 rencontres. Le Conseil de la Fédération internationale, la FIFA, réuni à Kigali, a approuvé mardi le nouveau format de la compétition.

Le Mondial 2026, organisé aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada, sera le premier à réunir 48 équipes. Initialement, la formule prévoyait de répartir les équipes en 16 groupes de 3. La FIFA a finalement opté pour un autre format, avec 12 groupes de 4 équipes. Les deux premiers de chaque groupe et les huit meilleurs troisièmes avanceront en 16e de finale.

Dans un communiqué, la FIFA indique que la modification du format a été «approuvée à l’unanimité» après un «examen approfondi qui a pris en compte l’intégrité sportive, le bien-être des joueurs, les déplacements des équipes, l’attractivité commerciale et sportive, ainsi que l’expérience des équipes et des supporters.» Selon l’instance mondiale du football, ce format «atténue les risques de collusion et garantit que toutes les équipes jouent un minimum de trois matchs, tout en offrant un temps de repos équilibré entre les équipes en compétition.»