Guerre en Ukraine: ces nouvelles armes qui peuvent faire la différence

En plus de la panoplie d’armes classiques utilisées par les deux armées qui s’affrontent, de nouvelles munitions sont apparues sur le champ de bataille ces derniers jours.

Depuis quelques jours, des nouvelles armes sont apparues « sur le théâtre des opérations », comme on dit dans le jargon militaire. Côté ukrainien, il s’agit de munitions d’attaques directes conjointes ou « JDAM », des bombes volantes améliorées, larguées par des chasseurs-bombardiers, dont la portée atteint les 72 km. Guidées par GPS et munies d’ailettes, elles sont fabriquées par Boeing et coûtent 56.000 dollars pièce (environ 52.000 euros).