Météo: l’IRM déclenche une alerte jaune sur une grande partie de la Belgique

Ce mardi soir, le temps sera globalement plus sec et accompagné de quelques ouvertures. Le sud du sillon Sambre et Meuse connaîtra ses dernières averses de neige fondante ou de neige. Les précipitations feront néanmoins leur retour depuis la mer durant la nuit et adopteront un caractère hivernal sur toutes les régions, engendrant des conditions glissantes sur la majeure partie du pays, qui a été placé en alerte jaune par l’IRM. Les températures iront de -3ºC en Hautes-Fagnes à 0 ou 1ºC dans le centre et jusqu’à 4ºC au littoral, sous un vent faible à modéré.

Les averses hivernales perdureront mercredi matin, sauf à l’ouest où le temps sera sec. Durant l’après-midi, les précipitations toucheront principalement le sud-est et le nord-est. Le mercure oscillera entre 3 et 9ºC et le vent sera faible ou modéré.

Pour la soirée et la nuit, le temps sec et les éclaircies prendront leurs aises avec toutefois le retour d’une zone de pluies intermittentes après minuit, principalement de l’ouest au centre. Éole soufflera faiblement puis modérément alors que les minima iront de -2 à 4ºC.

Jeudi, le ciel sera d’abord gris puis se dégagera largement. Les températures remonteront jusqu’à 13ºC, sous un vent modéré.

Retrouvez les prévisions météo région par région.

A lire aussi…

> Cette ville située à quelques heures de Bruxelles est la destination idéale pour un city-trip branché

> Quel est le pays le plus sûr pour voyager en Europe ?