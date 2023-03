Simon Mignolet justifie sa retraite internationale: «Je devais me protéger moi-même»

Après douze années de bons et loyaux services dans l’ombre imposante de Thibaut Courtois, le portier brugeois (35 ans) a choisi de faire un pas de côté pour privilégier sa famille et le Club.

Le secret avait été éventé dès vendredi passé puis confirmé via les réseaux sociaux par l’intéressé lui-même, lundi : après Eden Hazard et Toby Alderweireld, Simon Mignolet est le troisième « ancien » Diable à avoir décidé de délaisser la sélection belge après le Mondial au Qatar pour privilégier sa famille et sa carrière en club. Et, en ce qui le concerne, au Club, sa deuxième famille ! Mardi matin, le substitut habituel de Thibaut Courtois a profité d’un jour de congé pour expliquer en long en large et avec une émotion toute maîtrisée les raisons qui ont motivé son choix. Avec 129 sélections à son compteur, le Trudonnaire figure à la 5e place des joueurs le plus souvent appelés en sélection, derrière Jan Vertonghen (152), Toby Alderweireld (139), Axel Witsel (137) et Eden Hazard (133), mais avec « seulement » 35 caps, il ne se place qu’à la… 86e place au même titre que Luc Millecamps, Léon Semmeling, Jean Dockx, Thomas Buffel, Jason Denayer ou… Désiré Bastin.

Simon Mignolet, vous voilà donc, à 35 ans, retraité de l’équipe nationale. Est-ce que cette décision a été facile à prendre ?

Après le Mondial au Qatar, on s’est mis à table et on en a discuté mais, finalement, la décision finale a été difficile à prendre parce que tu sais qu’à partir de là, il n’y a plus moyen de revenir en arrière. À bien y réfléchir, je pense qu’elle tombe au bon moment et ce, pour différentes raisons.