Prison à vie pour le terroriste ouzbek du West Side

Correspondant à New York

Sayfullo Saipov, jusqu’au bout, avait refusé de se repentir. Le terroriste islamiste ouzek, âgé de 34 ans, crâne rasé et longue barbe noire taillée au carré, regrettait simplement de n’être pas parvenu à faire « plus de victimes », le 31 octobre 2017. Ce jour-là, synonyme d’Halloween aux Etats-Unis, il avait lancé un camion bélier sur les cyclistes empruntant la piste cyclable du West Side, à Manhattan, fauchant et tuant huit personnes : cinq Argentins, deux Américains et une Belge, Ann-Laure Decadt. Blessant grièvement plusieurs dizaines d’autres innocents, dont les Belges Marion Van Reeth et Aristide Melissas.