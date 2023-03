Electricité: la Commission propose de réformer le marché, sans toucher à sa structure

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, l’avait annoncé dans son discours sur l’état de l’Union en septembre dernier, alors que les prix de l’électricité, dopés par ceux du gaz, atteignaient des sommets : l’exécutif allait s’atteler à un projet de réforme « structurelle » du marché. Six mois plus tard, la Commission a déposé ses propositions sur la table. Objectif(s) : mieux protéger les consommateurs – ménages, entreprises et industriels – contre de nouvelles envolées des cours, mais aussi « accélérer l’essor des énergies renouvelables et l’abandon progressif du gaz, réduire la dépendance des factures des consommateurs par rapport à la volatilité des prix des combustibles fossiles, (…) et rendre l’industrie de l’UE propre et plus compétitive », indiquait-elle ce mardi.