Faillite de la Silicon Valley Bank: les banques centrales prises entre deux feux

La faillite, aux Etats-Unis, de la Banque de la Silicon Valley (SVB) et de Signature Bank et d’éventuelles difficultés que pourraient rencontrer un certain nombre de banques régionales pourraient-elles avoir des répercussions sur le secteur bancaire belge ?

La question vient naturellement à l’esprit, alors que la Belgique avait été particulièrement affectée par la Grande crise financière. On se souvient en effet qu’en 2008, les pouvoirs publics, dans notre pays, avaient dû venir au secours de Dexia, Fortis et KBC, mais aussi de l’assureur Ethias.