Elisabeth et Mathilde dans les pas de la reine Elisabeth en Egypte (photos)

Durant trois jours, au Caire, à Louxor et environs, la reine Mathilde et la princesse Elisabeth suivent les traces de l’ex-reine des Belges, passionnée d’Egypte et d’égyptologie. Première étape : une exposition consacrée à l’épouse d’Albert Ier.

Envoyée spéciale au Caire

Le Palais baron Empain tranche dans le décor du Caire, avec son architecture ocre inspirée de temples cambodgiens et hindous. Les photos noir et blanc qui ornent temporairement ses murs, souvenirs d’une reine découvrant voici un siècle les plus beaux sites de l’Egypte ancienne, ne tranchent pas moins avec les images véhiculées dans la capitale. Et lorsqu’une princesse héritière arrive pour inaugurer l’exposition, tout de rose fuchsia vêtue, elle aussi tranche avec les tenues noires des officiels et gardes du corps, et même la robe crème de Mathilde, attirant tous les regards.

Mais reprenons.