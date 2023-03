Jeux olympiques: le Team Belgium pourra faire la fête à Paris

Les athlètes et les supporters qui avaient eu l’occasion d’y passer parlent encore aujourd’hui avec émotion de la Belgium House que le COIB avait aménagée à Londres en marge des Jeux de 2012, et à laquelle la BBC avait d’ailleurs attribué le label de « meilleure maison d’un pays », en saluant au passage la convivialité qui y régnait. « C’est là que mon rêve olympique est né ! », affirme Noor Vidts, 4e de l’heptathlon aux Jeux de Tokyo, et récemment médaillée de bronze à l’Euro indoor d’Istanbul. « J’avais 16 ans à l’époque, et nous avions gagné la capitale britannique avec quelques copains, sans ticket en poche, mais simplement pour nous imprégner de l’atmosphère des Jeux. Et notre passage à la Belgium House me reste en mémoire comme un très bon moment ! »