Guerre en Ukraine: des munitions au phosphore tirées près de Bakhmout, rapportent des journalistes de l’AFP

Des munitions incendiaires au phosphore blanc ont été tirées mardi par les Russes sur une zone sans habitation à Tchassiv Iar, près de Bakhmout, dans l’est de l’Ukraine, ont constaté des journalistes de l’AFP.

Deux projectiles ont été lancés à cinq minutes d’intervalle vers 16h45 (15h45 heure de Bruxelles), sur une route à la sortie sud de la localité et conduisant à la ville toute proche de Bakhmout, où se déroule la bataille la plus longue et sanglante depuis le début de l’invasion russe.

Le sifflement des deux projectiles dans le ciel a été suivi à chaque fois d’explosions de sous-munitions libérant une multitude de petites boules incandescentes blanches de phosphore qui sont tombées lentement à la verticale.

Une fois arrivées au sol, les boules incendiaires ont mis le feu à la végétation de chaque côté de la route, sur une surface environ équivalente à celle d’un terrain de football.

L’AFP n’était pas en mesure de dire si le lieu visé était une position ou un campement des forces de Kiev, mais une camionnette verte portant une croix blanche, signe de l’armée ukrainienne, était stationnée à l’entrée d’un chemin, dans la zone qui a été incendiée.

Les premières habitations se trouvent à environ 200 mètres d’une des extrémités de la zone touchée.