Drone américain abattu en mer Noire: les Etats-Unis convoquent l’ambassadeur russe

Un avion de chasse russe Su-27 a « intercepté et percuté » mardi un drone américain Reaper au-dessus de la mer Noire et provoqué sa chute, un acte qualifié d’« irréfléchi » par la Maison Blanche, alors que la guerre en Ukraine fait craindre une escalade.

Il a en particulier annoncé que Washington avait « convoqué » dans l’après-midi l’ambassadeur russe au département d’Etat et que, de son côté, l’ambassadeur des Etats-Unis à Moscou avait transmis les protestations de Washington dans un message adressé au ministère russe des Affaires étrangères.

« Nous sommes en contact directement avec les Russes, au niveau des hauts responsables, afin de leur transmettre notre forte objection face à cette interception peu sûre et non-professionnelle qui a provoqué la chute de notre drone », a déclaré à la presse le porte-parole de la diplomatie américaine Ned Price.

« A la suite d’une manœuvre brutale (…) le drone MQ-9 a commencé un vol non contrôlé avec une perte d’altitude et a heurté la surface de l’eau », a indiqué le ministère russe de la Défense, précisant que les deux chasseurs n’avaient pas fait feu et n’avaient pas eu de « contact » avec le drone.