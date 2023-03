Drone américain abattu en mer Noire: la Russie réagit

L’armée russe a reconnu que deux de ses chasseurs avaient intercepté mardi un drone américain en mer Noire mais assuré qu’ils ne l’avaient pas heurté ni n’avaient entraîné sa chute, contrairement à ce qu’a annoncé Washington.

« A la suite d’une manœuvre brutale, vers 9h30 heure de Moscou (6h30 GMT), le drone MQ-9 a commencé un vol non contrôlé avec une perte d’altitude et a heurté la surface de l’eau », a déclaré le ministère russe de la Défense. « Les chasseurs russes n’ont pas utilisé leurs armements, ne sont pas entrés en contact avec le drone et sont rentrés sans encombre à leur base », a ajouté le ministère.

Il a également affirmé que le drone volait « avec des transpondeurs éteints » et avait violé « la zone du régime provisoire d’utilisation de l’espace aérien établie pour mener l’opération militaire spéciale » en Ukraine, ce qui a entraîné son interception.

Selon le ministère, l’existence de cette zone aérienne mise en place pour les opérations militaires russes a été « communiquée à tous les utilisateurs de l’espace aérien international et a été publiée dans le respect des normes internationales ».

Le ministère russe dit aussi que le drone a été détecté « dans la zone de la péninsule de Crimée » et qu’il avançait « en direction » des frontières de la Fédération de Russie.