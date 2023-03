Les entreprises oublient le voyage d’affaires dans leur stratégie verte

Les grandes entreprises ne tablent pas sur leurs voyages d’affaires pour diminuer leurs émissions nocives. En Belgique pas plus qu’ailleurs. C’est la conclusion tirée par Canopea (fédération wallonne des associations environnementales, ex Inter-Environnement Wallonie) à la lecture du classement sur les voyages d’affaires de la « Travel Smart Campaign » lancée par Transport & Environnement, une ONG qui milite pour des transports plus écologiques. Canopea relaie donc la campagne menée auprès de 322 entreprises d’Europe (9 belges), d’Asie et d’Amérique du Nord par T&E, publiée ce 15 mars. La campagne pour « voyager intelligemment » relève que 50 entreprises sur ces 322 incluent les émissions liées aux voyages professionnels de leurs salariés/partenaires dans leur stratégie de réduction d’empreinte écologique (15 %) et leur engagement à la réduire de 50 % (par rapport à l’activité 2019).