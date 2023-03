Erling Haaland, en mode «cyborg» contre Leipzig en Ligue des champions

Grâce à un quintuplé d’Erling Haaland, City s’est offert un festival offensif face à Leipzig et une sixième qualification de rang pour les quarts.

Manchester City a fameusement haussé le ton pour éliminer Leipzig (7-0) et rejoindre les quarts de finale de la Ligue des champions. La force de l’habitude assurément pour des Skyblues, qui se retrouvent ainsi pour la sixième fois consécutive parmi les huit meilleures formations du continent. Une gageure qu’aucune autre écurie n’a réalisée sur cette période. Cette régularité au plus haut niveau est fortement appréciable mais ne représente plus un exploit en tant que tel pour les joueurs de Pep Guardiola, eux qui rêvent toujours de soulever la Coupe aux grandes oreilles…