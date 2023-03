Polémique lors de Manchester City – Leipzig: Ederson rate complètement sa sortie et ne reçoit aucun carton (vidéo)

Ce mardi soir, Manchester City a étrillé Leipzig sur le score de 7-0 mais plusieurs décisions arbitrales ont fait l’objet de controverses. L’arbitre slovène Slavko Vincic a sifflé un penalty très litigieux pour Manchester City, converti par Erling Haaland.

Mais une dizaine de minutes plus tard, l’arbitre a créé, une nouvelle fois, la polémique en ne sanctionnant pas le gardien de City Ederson après une sortie totalement loupée. A la 34e minute, sur un long ballon en profondeur, Ederson décide de sortir pour tenter une interception. Il percute son adversaire. Et malgré ça, Slavko Vincic a sifflé faute en faveur de Manchester City et a adressé un carton jaune à Timo Werner pour contestation.