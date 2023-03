Pologne: «coupable d’assistance» à l’avortement, la Polonaise Justyna Wydrzyńska va faire appel

Un tribunal varsovien a condamné à des travaux d’intérêt général, mardi 14 mars, la militante pro-choix Justyna Wydrzyńska. Accusée d’« aide illégale à l’avortement » en Pologne, elle et ses avocats prévoient de faire appel du verdict.

C’est un verdict sans précédent, en Pologne comme en Europe. Mardi 14 mars, à l’issue d’un procès sans cesse ajourné sur près d’un an, le tribunal de Varsovie-Praga, dans la capitale polonaise, a tranché : Justyna Wydrzyńska, activiste pro-choix de renom en Pologne, a été condamnée à huit mois de travaux d’intérêt général à raison d’une trentaine d’heures par mois. En cause ? Avoir fourni à une femme enceinte en détresse des pilules abortives, dans le but de l’aider à interrompre volontairement une grossesse.