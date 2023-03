Santé: 51 cliniques du sein et pas une seule en Luxembourg, une anomalie qui devra cesser

Et pour cause : la dernière étude du KCE est formelle sur l’impact de ces structures sur les patientes. Celles prises en charge dans des cliniques sans agrément ont 30 % de risques supplémentaires de mourir. La réaction politique n’a pas tardé : les traitements en dehors des cliniques agréées ne seront plus remboursés.

Quiconque vit en province de Luxembourg sait qu’il ne faut pas avoir peur d’avaler les kilomètres et de se montrer patient pour obtenir un rendez-vous chez un médecin spécialiste. Et si, selon le rapport 2022 de l’observatoire provincial de la Santé, 78 % des habitants s’estiment en bonne santé, soit un peu plus que la moyenne belge, force est de constater que cette situation peut poser de sérieuses questions en termes d’accès aux soins. C’est le cas notamment en ce qui concerne les cliniques du sein agréées. Il suffit de jeter un œil sur la carte officielle présentée par le SPF santé publique pour s’en rendre compte : sur les 51 cliniques du sein agréées coordinatrices (qui accueillent minimum 125 patients par an) et les 20 autres satellites (60 par an), pas une seule ne se figure en province de Luxembourg.