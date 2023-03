Philippe Bormans avant le match retour de l’Union contre Berlin: «On ajoute à chaque fois de nouvelles pages à notre histoire»

Philippe Bormans est un directeur général satisfait. Les 15.000 tickets mis en vente pour cette rencontre ont presque tous trouvé preneurs. Seuls les blocs derrière les goals traditionnellement réservés à la « Mauve’s Army » et aux « Souths Leaders » n’ayant pas été ouverts.

Philippe Bormans, rappelez-nous pourquoi vous avez décidé de déménager chez votre voisin anderlechtois.

En décembre dernier, il a fallu poser un choix pour le reste de la compétition, sans encore connaître le nom de notre adversaire, et sachant qu’on pouvait tomber sur une équipe comme Barcelone ou Manchester United (NDLR : et que Louvain était limité à 9.000 spectateurs). Le stade Roi Baudouin n’était pas une option. Il restait Anderlecht et OHL. On n’était pas spécialement mécontent à Louvain. Mais en prenant tous les points en considération, on a opté pour le changement.

À Louvain, vous aviez aussi écopé de plusieurs amendes...

Oui, pour des jets de gobelets, pour l’utilisation de matériel pyrotechnique ou encore pour le fait que des gens étaient installés dans les escaliers. L’UEFA est très sévère et, sur les quatre matches, on a pris un total de plus de 100.000 euros d’amende. Et puis, il y avait aussi des frais supplémentaires. Il fallait par exemple faire venir des bancs de touche du stade Roi Baudouin, ou encore installer des tentes presse en plus car la zone média était trop petite.