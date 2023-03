Cancer du sein: fin de certains remboursements en dehors des centres agréés

Le ministre de la Santé Frank Vandenbroucke (Vooruit) n’a pas attendu très longtemps après la publication du KCE pour en faire un outil au service de sa politique de santé. « Nous devons mettre un terme au traitement du cancer du sein en dehors des cliniques du sein agréées », indique-t-il. « Les hôpitaux qui n’ont pas d’agrément en tant que cliniques du sein ne pourront plus à l’avenir établir de plan de traitement pour ce cancer et ne pourront donc plus poser de diagnostic ni opérer. Nous allons passer à l’action immédiatement en cessant de rembourser ces phases du traitement du cancer du sein en dehors des cliniques du sein agréées. Plus de 10.000 patientes (et patients) chez qui un cancer du sein est diagnostiqué chaque année dans notre pays doivent avoir la garantie de recevoir les meilleurs soins de la part d’une équipe multidisciplinaire expérimentée ».