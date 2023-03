Podcast – Un compte carbone individuel: idée de génie pour sauver le climat ou poudre aux yeux?

Imaginez un monde où vous recevriez, début janvier, un quota de carbone que vous êtes autorisé à émettre. Deux points en moins pour un régime de bananes, 10 points en moins pour un citytrip à Naples. Un budget individuel, qui serait le même pour tout le monde… Et ceux qui voudraient dépasser devraient racheter des points à ceux à qui il en reste. C’est une idée dont on a parlé en Grande Bretagne, que l’on a débattue en France. Chez nous, elle a séduit le parti Les Engagés. Comment ça marche ? Quels sont les avantages et les inconvénients ? On fait le point avec Michel de Muelenaere, notre spécialiste environnement.

