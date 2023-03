Podcast – Compter toutes ses émissions carbone, la bonne idée pour sauver le climat?

Imaginez un monde où vous recevriez, début janvier, un quota de carbone que vous êtes autorisé à émettre. Au hasard, deux points en moins pour un régime de bananes, 10 points en moins pour un citytrip à Naples. Un budget individuel, qui serait le même pour tout le monde… Et ceux qui voudraient dépasser devraient racheter des points à ceux à qui il en reste. C’est une idée dont on a parlé en Grande-Bretagne, que l’on a débattue en France. Chez nous, elle a séduit le parti Les Engagés. Comment ça marche ? Quels sont les avantages et les inconvénients ? On fait le point avec Michel de Muelenaere, notre spécialiste environnement.

Batibouw, le salon de la construction et de la rénovation, a ouvert ses portes au début de la semaine. Cette année, il y a quelques nouveautés au programme dont la zone « Energy solutions ». Un espace mis en place pour proposer au public des solutions concrètes en matière d’énergie. On y retrouve des commerciaux et des associations. Ils sont tous là pour répondre aux questions des visiteurs. Charlotte Verbruggen nous emmène à la découverte de cette zone…