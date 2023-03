Football belge: pour avoir du temps de jeu et moins de cartons, mieux vaut être bon… et blanc (infographies)

La beauté du sport, c’est l’ordre. La froide honnêteté des performances. On est bon ou pas, meilleur ou moins bon.

A moins que ?

Voilà deux ans, la KU Leuven, mandatée par l’Union belge, réalisait une étude inédite sur les discriminations chez les jeunes dans le football. Malgré un travail de terrain entravé par le covid, les questionnaires et entretiens réalisés par les sociologues avaient permis de pointer des résultats effarants : 37,3 % des jeunes disaient avoir été victimes de discrimination sur le terrain. Des injures et moqueries ou des décisions considérées comme injustes (des sanctions arbitrales, par exemple). La plupart relevaient de la grossophobie et du racisme. Un tableau encore entaché par d’autres données : 75 % des parents avaient eux-mêmes été témoins de discriminations, mais quatre sur dix n’ont pas jugé bon d’intervenir. Et parmi les enfants et adolescents victimes, 29 % n’avaient pas osé en parler.