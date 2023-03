La police lance deux avis de recherche après des disparitions inquiétantes (photos)

La police fédérale a lancé deux avis de recherche suite à des disparitions inquiétantes.

Roger Deridder

Le premier avis de recherche concerne Roger Deridder. Cet homme, âgé de 82 ans, a quitté le Grand Hôpital de Charleroi Sainte-Thérèse, situé rue Trieu Kaisin à Montignies-sur-Sambre. Depuis, il ne s’est plus manifesté. «Il mesure approximativement 1m65 et est de corpulence normale. Il a les cheveux grisonnants et une barbe naissante» précise la police dans son communiqué. «Au moment de sa disparition, il portait une veste doudoune noire épaisse, un pantalon de pyjama bleu et des baskets blanches. Il peut paraître confus et désorienté».