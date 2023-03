Le covid et la grippe circulent en Belgique: comment les distinguer?

Après trois semaines de déclin, le virus de la grippe connaît un rebondissement, ressort-il mercredi du bulletin hebdomadaire publié par l’Institut de Santé publique Sciensano, portant sur la semaine allant du 6 au 12 mars.

L’incidence du nombre de consultations des médecins généralistes dues à une infection confirmée par la grippe a augmenté à 75 consultations pour 100.000 habitants, alors que le seuil épidémique (52 consultations pour 100.000 habitants) a été à nouveau dépassé au cours de cette dixième semaine de l’année, indiquent les spécialistes dans leur rapport.

Une grippe entraîne un sentiment de malaise général. En plus des symptômes comme le mal de tête, le mal de gorge, l’écoulement nasal et la toux, la grippe se caractérise également par de la fièvre, des frissons et de la transpiration, un épuisement et des douleurs musculaires. Sciensano rappelle que face aux virus, les antibiotiques sont inefficaces. « Une grippe est généralement bénigne et une semaine de repos, beaucoup d’eau et de thé et de la patience suffisent généralement pour en guérir. Chez les personnes appartenant à un groupe à risque, la grippe peut toutefois entraîner des complications et nécessiter une consultation chez le médecin ».

Le covid toujours présent

Le covid continue, lui-aussi, de circuler dans notre pays. Au cours de la période du 27 février au 5 mars, 10.889 cas de SARS-Cov-2 ont été diagnostiqués, ce qui correspond à une hausse de 11 % par rapport aux sept jours précédents. Durant cette période, le nombre de tests effectués a lui aussi légèrement augmenté, avec une moyenne de 6.202 tests (+3 %), dont 27,1 % se sont révélés positifs (+1,9 %).

Les principaux symptômes auxquels il faut être attentif sont la fièvre, la toux, la fatigue et la perte de goût et/ou d’odorat (différence importante avec la grippe). D’autres symptômes, moins fréquents, peuvent également indiquer une contamination. Si vous avez mal à la gorge ou à la tête, si vous avez des courbatures, de la diarrhée, une éruption cutanée ou une décoloration des doigts ou des orteils, ou des yeux rouges et irrités, il vaut mieux prendre ses précautions et faire un test.