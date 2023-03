Anderlecht et l’Union jouent leur avenir européen ce jeudi soir: voici où et comment suivre les rencontres des deux clubs belges

Entre Villarreal – Anderlecht et Union Saint-Gilloise – Union Berlin, quelle rencontre retour allait être diffusée, en télévision, sur Tipik ? Très sincèrement, on ne voudrait pas être à la place de Benoît Delhauteur, le chef des sports de la RTBF. Il a dû, pour la 6e fois, cette saison, choisir entre les deux équipes bruxelloises. Décision cornélienne, puisqu’aucun choix n’est scandaleux. Et il a tranché, comme pour le match aller, pour la rencontre des Unionistes.

Si vous souhaitez suivre la confrontation entre les deux équipes de l’Union, il vous suffira donc de mettre la chaîne Tipik sur votre télévision, ce soir à 21h. Les plus bilingues d’entre vous pourront également regarder cette rencontre sur la chaîne flamande Canvas, qui a également choisi de la diffuser. Et si vous n’êtes pas devant votre téléviseur à ce moment-là, vous pourrez toujours suivre le match sur la plateforme Auvio.

Par contre, si vous vouliez regarder la rencontre entre Anderlecht et Villarreal, les options sont loin d’être aussi nombreuses. Pour les fans des Mauves, il ne sera pas possible de regarder cette joute retour à la télévision, du moins pas en direct. Ces derniers devront se rendre sur Auvio, qui sera la seule plateforme à la diffuser, ou ils devront attendre après minuit pour suivre la rediffusion sur Tipik…