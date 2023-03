Energie: une nouvelle hausse des prix annoncée

Les coûts d’Elia devraient passer de 760 millions d’euros par an sur la période 2020-2023 à 1,350 milliard d’euros par an sur la période 2024-2027, anticipe le gestionnaire en parallèle à son plan de développement qui doit encore recevoir l’aval de la ministre de l’Énergie, Tinne Van der Straeten (Groen). Les coûts facturés aux consommateurs devraient donc suivre cette tendance, et ainsi augmenter d’environ 80 %, rapporte jeudi La Libre.

Elia prévoit des investissements massifs dans les prochaines années, principalement pour l’augmentation significative de la capacité éolienne en Belgique mais aussi pour accueillir de nouvelles capacités qui arriveront dans le cadre de la sortie du nucléaire.