Pour sa première sélection, Domenico Tedesco aurait décidé d’en finir avec une vieille habitude de Roberto Martinez

Et pour cette grande annonce, Domenico Tedesco aurait décidé, si l’on en croit les informations de nos confrères du Nieuwsblad, d’innover par rapport à Roberto Martinez. Enfin, pour être plus précis, il s’agirait plutôt d’un retour à la normale et pas d’une véritable innovation.

En effet, le tacticien italo-allemand aurait décidé de reprendre 26 joueurs, dont trois gardiens, et plus 30 joueurs dont quatre gardiens, comme avait l’habitude de le faire le Catalan. Il y aura donc quatre places à pourvoir en moins… et quatre déçus de plus !