Drone américain abattu en mer Noire: les images de la collision dévoilées (vidéo)

Les Etats-Unis ont accusé mardi l’aviation russe d’avoir «intercepté et percuté» un drone américain Reaper au-dessus de la mer Noire et provoqué sa chute, un acte qualifié d’«irréfléchi» par Washington et faisant craindre une dangereuse escalade.

«Notre drone MQ-9 effectuait des opérations de routine dans l’espace aérien international quand il a été intercepté et percuté par un avion russe, entraînant le crash et la perte du MQ-9», a déclaré le général James Hecker, commandant des forces aériennes américaines en Europe, confirmant des informations révélées plus tôt par l’AFP sur un incident impliquant un Reaper en mer Noire.

Il a précisé qu’avant la collision de l’un des chasseurs russes Su-27 avec le drone endommageant l’hélice, ils avaient largué du carburant et survolé l’appareil à plusieurs reprises.