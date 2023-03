Laïcité, universalisme, liberté d’expression: «J’ai perdu tous mes combats»

Charlie devient très vite une seconde famille pour vous.

Je vis au milieu d’eux, j’écris des BD avec eux, on se retrouve aux conférences de rédaction, aux fêtes, en week-end… Tout était imbriqué, le perso et le travail, et surtout, je les défends. Quand vous défendez quelqu’un au tribunal, ça forge quelque chose. Ce sont des combats à traverser ensemble. Comme dans n’importe quel journal, il y a des tribus, des différentes tendances politiques, ils s’engueulent toujours sur tout… Et moi je suis au centre, je fais du liant entre tous les clans.

Quand sentez-vous que ça bascule ?