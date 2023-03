Bientôt de nouveaux radars fixes répressifs à Liège

La ville de Liège souhaite réduire le sentiment d’insécurité souvent exprimé au sein de la population en installant des radars fixes répressifs sur le territoire communal. Sur base d’une analyse, douze rues ont été identifiées, a indiqué jeudi Marc Minet, chef de cabinet du bourgmestre de la ville de Liège.

Le territoire de la ville de Liège ne dispose pas à ce jour, sur les voiries communales, de radar fixe répressif. «La police de Liège dispose d’un radar mobile mais c’est très insuffisant pour assurer la sécurité routière. Les chiffres le démontrent clairement sachant que Liège présente la plus grande densité de trafic en Région wallonne, avec 200.000 véhicules qui y entrent chaque jour, et le nombre le plus élevé de victimes, soit 997 tués, blessés graves ou légers en 2021», relève Marc Minet, qui ajoute que le renforcement de la sécurité routière est la première préoccupation émise dans les comités de quartier.

Sur la base d’une étude réalisée au départ de données relevées entre 2017 et 2020, et ayant ciblé les excès de vitesse de minimum 20 km/h au-dessus de la limitation, douze rues communales ont été identifiées.