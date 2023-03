Dans LéNA cette semaine: la «carte au trésor» de la glaciologue Veronica Tollenaar

La glaciologue néerlandaise de l’Université libre de Bruxelles Veronica Tollenaar, 30 ans, marche, détendue, au cœur de l’Antarctique profond. Sous le manteau de neige, relate la chercheuse, il y a des roches spatiales d’autres mondes, qui pourraient contenir des signes d’une vie extraterrestre.

La neige qui tombe ici se compacte et, au fil des siècles, se transforme en une glace immaculée, sans bulles, qui s’enfonce et avance, chaque mois, de quelques mètres dans des glaciers monumentaux. Tollenaar a calculé que tous les ans, plusieurs centaines de météorites de plus de 50 grammes s’abattent sur le continent puis disparaissent dans les profondeurs du manteau blanc. Elle raconte toutefois qu’à certains endroits, ces rivières de glace millénaire butent contre une montagne et émergent. Les météorites ensevelies remontent à la surface dans des zones de glace bleue.

« Nous avons conçu une carte au trésor signalant ces lieux qui regorgent de météorites », s’enthousiasme la scientifique. Son équipe a calculé, avec une précision de l’ordre d’approximativement 80 %, les emplacements où les météorites sont susceptibles de faire surface.

Veronica Tollenaar explique que toutes les roches spatiales n’ont pas la même valeur : « De cent météorites, il se peut qu’une seule soit spéciale. Alors, mettre la main sur celle qui est exceptionnelle présuppose que l’on doive également trouver l’autre centaine », précise-t-elle tout en tambourinant la glace bleue avec son marteau.

