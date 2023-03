Paris Saint-Germain: éternel recommencement ou véritable changement? Pourquoi Paris est à un tournant décisif

Que faut-il changer pour le club de la capitale afin de ne plus revivre de telles désillusions ? Analyse d’un échec récurrent.

1. Le début de saison habituel

Lors de chaque début de saison, et encore plus lors de cette saison 2022-2023, le Paris Saint-Germain affiche un visage plutôt séduisant. En gagnant 9 Supercoupe de France entre 2013 et 2023, Paris s’assure automatiquement le fait de ne pas réaliser une saison blanche dès le premier match officiel de la saison. Pour les premiers matchs de la saison 2022-2023, les vedettes parisiennes affichaient un niveau qui côtoyait les sommets. Avec 17 goals inscrits en 3 matchs de Ligue 1, Paris terrassait tous ses adversaires dans son championnat domestique. Malgré le match nul concédé lors de la quatrième journée contre l’AS Monaco, Paris a continué d’enchaîner les victoires pour rester en tête du championnat.

Cependant, les premiers matchs de Ligue des champions ont montré les premières limites de l’équipe dirigée par Christophe Galtier. Malgré une première victoire à domicile contre la Juventus sur le score de 2-1, les coéquipiers de Neymar ont connu une entame de match très compliquée sur la pelouse du modeste club du Maccabi Haïfa lors de la deuxième journée de la phase de groupes. Menés 1-0, les Parisiens ont trouvé les ressources nécessaires pour finalement s’imposer sur le score de 1-3 et compter 6 points après deux journées de Ligue des champions. Les deux matchs nuls contre Benfica n’ont pas facilité le parcours des joueurs de Christophe Galtier, et c’est à partir de ce moment que les critiques se sont intensifiées sur le système de jeu mis en place par l’ancien entraîneur de l’OGC Nice.

2. 3 défenseurs, puis 4, pour repasser à 3…

Là aussi, Paris a manqué de stabilité et d’équilibre dans ses différents systèmes de jeu. Si le 3-4-3 du début de saison a premièrement séduit de nombreux consultants, Cette formation tactique n’a pas mis beaucoup de temps à dévoiler ses limites. Alors que le trio Messi – Neymar – Mbappé se contentait de défendre très peu et d’effectuer uniquement un travail de replacement, le duo du milieu de terrain Verratti – Vitinha a lui aussi montré rapidement ses premières lacunes. D’abord en difficulté contre un milieu monégasque très agressif lors de la 4ème journée du championnat, avec notamment un excellent Mohamed Camara ce soir-là, la double confrontation contre Benfica a montré qu’il était pratiquement impossible d’évoluer avec ce 3-4-3 contre des formations plus fortes que celles que Paris peut parfois rencontrer en Ligue 1.

Les problèmes de position des 3 défenseurs parisiens n’arrangeaient en rien la conservation de ce premier système de jeu.

C’est donc fort logiquement que Christophe Galtier a décidé de revoir ses plans et d’évoluer dans un second temps avec une défense à 4. Et quoi de mieux qu’un Classique contre l’Olympique de Marseille pour lancer une nouvelle ère dans la saison du Paris Saint-Germain ? De cette victoire 1-0 contre Marseille, et ce jusqu’à la victoire contre Lille sur le score de 4-3, Christophe Galtier continuera d’alterner les défenses à 3 et à 4 sans jamais trouver la bonne formule.

Après la blessure de Neymar contre Lille, Paris évolue désormais en 3-5-2 avec Messi et Mbappé comme seuls véritables attaquants. Malgré un 9/9 en Ligue 1 avec ce nouveau dispositif, Paris n’a pas réussi à créer un exploit pour éliminer les Allemands du Bayern Munich en 1/8 de finale de la Ligue des champions. Comment Christophe Galtier peut-il faire afin de trouver enfin la bonne formule pour cette formation du Paris Saint-Germain ? Il est clair que les limites de l’effectif parisien n’aident en rien le technicien français à trouver la bonne formule…

3. Saison déjà terminée en mars ?

Après l’élimination dès les 1/8 de finale de la Ligue des champions, Paris ne peut s’en remettre qu’aux compétitions domestiques afin de sauver sa saison. Et là aussi, rien ne se passe comme prévu…

Avec cette élimination en Coupe de France contre l’Olympique de Marseille, Paris ne soulèvera pas la 15ème Coupe de France de son histoire. Ce trophée échappe aux coéquipiers de Kylian Mbappé depuis maintenant deux ans et ils ne succéderont donc pas au FC Nantes, vainqueur de l’édition 2021-2022.

Il ne reste donc que la Ligue 1 à remporter cette saison pour les hommes de Christophe Galtier. Avec 10 points d’avance sur l’Olympique de Marseille à 11 journées de la fin, il semble évident que Paris soulèvera normalement son onzième titre de Champion de France le 3 juin prochain contre Clermont à domicile.

4. Et l’an prochain, on fait quoi ?

Avec cette Ligue 1 pratiquement pliée, les regards semblent désormais tournés vers la saison prochaine. Qu’en sera-t-il de l’avenir de Christophe Galtier au sein du club ? Certains observateurs n’hésitent pas à mentionner que le costume serait trop grand pour celui qui avait fait de Lille un champion de France en 2021.