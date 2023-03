Denayer et Boyata scratchés, Meunier et Mertens en danger? Voici à quoi s’attendre pour la 1ère sélection de Tedesco à la tête des Diables

Les retraites internationales d’Eden Hazard (32 ans/Real Madrid), de Toby Alderweireld (34 ans/Antwerp) et de Simon Mignolet (34 ans/FC Bruges) ayant été annoncées par les intéressés eux-mêmes entre l’élimination au premier tour du Mondial et ce début de semaine, il ne devrait plus y avoir de départ volontaire à signaler d’ici à l’annonce de la première liste des internationaux choisis par Domenico Tedesco pour les déplacements en Suède (vendredi 24 mars à Solna) et en Allemagne (mardi 28 mars à Cologne). Si le cas de Jan Vertonghen semble positivement réglé (outre son immense expérience, sa volonté de poursuivre et son excellente forme, il a l’avantage de faire la paire à Anderlecht avec Zeno Debast), celui d’autres grands anciens semble loin de l’être.