Première interview de la princesse Elisabeth: l’attention des médias, «on s’habitue petit à petit»

C’est une tradition au terme de ce genre de voyage royal/princier (hors visites d’Etat) : une petite séance de questions-réponses avec la presse. Télés d’un côté, journaux de l’autre. En cette fin de « visite de travail » en Egypte, jeudi, c’est une première pour la princesse Elisabeth (qui n’avait fait qu’une courte déclaration au terme de son premier voyage, au Kenya pour l’Unicef, avec Mathilde, en 2019).

Alors le Palais royal avait posé des balises : les questions devraient être envoyées une semaine à l’avance au service Média et Communication ; les cinq mêmes questions seraient posées en français et en néerlandais par les chaînes de télévision, pouvant interviewer la reine et la princesse séparément. Et chacun des sept journalistes de presse écrite présents en Egypte pourrait poser une question à Mathilde et Elisabeth ensemble, lors d’une rencontre groupée – bon, on en a rajouté quelques-unes tout de même in situ, sans que cela ne pose problème.